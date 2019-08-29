黨主席指將列時力不分區 黃國昌：大家一起幫忙達成目標

2019-08-29 12:35

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量黨主席徐永明今早接受廣播節目專訪時提及，明年立委選舉時力盼能拿下12席不分區立委，且為讓選票最大化，會把時力立委黃國昌擺在不分區名單第6或第8名。對於列入不分區立委意願，黃國昌今早受訪時表示，若有助達成他想做的目標，那就大家一起來幫忙，但若他認為自己能力不足、做不到，他也會誠實向黨主席報告。

黃國昌並強調，前黨主席邱顯智、現任黨主席徐永明都曾向他詢問，盼他能承諾列入不分區，但他認為「這不是重點」，重點是能否把有專業能力、理想的立委送入立法院，他目前能做到的就是貢獻自己的力量，把這種特質的人送進立院，至於黨主席徐永明對明年選戰的佈局，「作為黨員基本上尊重」。

徐永明今早接受廣播節目專訪時，主持人問及時力會將黃國昌擺在不分區第幾名，徐永明表示「不會排第一」，且從他角度來看，黃國昌還是放在不分區衝政黨票比較重要，黃國昌是時力最有價值的資產，應該投在獲利最大的地方。

主持人追問，以時力目前政黨支持度8%來看，黃國昌可能放在不分區第幾名？徐永明解釋，時力希望拿下12席不分區立委，以目前支持度來看，應會拿4到5席，因此會將黃國昌擺在第6或第8，但此事還未正式與黃國昌討論過；徐永明也說，這件事是「主席說了算、黨內決策說了算」，如果黃國昌不同意，會逼黃國昌就範。

黃國昌去年4月接受廣播節目專訪時、被問及下屆立委選舉是否轉戰不分區，當時黃國昌曾表示，「我絕對不會放在不分區立委名單！」

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