鞏固拉美邦誼 外交部增列21.7億合作經費

2019-08-29 12:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部109年度預算今送達立院，主管預算總數達268億 3千餘萬元，較去年增加22億7千萬餘元。其中主要增幅在於加強雙邊合作計畫，增列19億5千萬餘元；尤以協助拉美及加勒比海友邦建設、人才培育等計畫為重，增列21億餘元。

外交部109年度預算今送達立院，外交主管預算總數達268億3千餘萬元，較去年245億規模，約增加22億7千萬餘元。

增列內容包括行政支出增加約4243萬、外交管理業務增加約530萬、駐外機構增加約6880萬與國際會議交流增列7521萬，除上述項目外，主要預算增列內容在「國際合作及關懷」一項，約佔9成3比例，較去年增加21億2535萬餘元。

「國際合作及關懷」預算科目項下，包括有駐外技術服務，增列拉美地區技術團、服務團及專案計畫費用約1.4億元；對國際關懷救助及重建款項，較去年增列國際重大災變救援款約2930萬元；雙邊及多邊合作一項增列最多，增列19億5千萬餘元，達103億3千萬餘元。

雙邊及多邊合作預算，向來是我與他國合作計畫重點，主要以亞東太平洋、亞西及非洲、歐洲司、拉丁美洲及加勒比海等地域司業務分配，另有國際合作經濟事務、國際組織和台灣獎助金等項目。

對照外交部108年度預算，在雙邊及多邊合作預算科目中，拉丁美洲及加勒比海部分增列最多，比去年35億6千餘萬增加21億7千餘萬，達57億4千餘萬元。

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