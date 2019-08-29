促轉會「家園記憶論壇」活動 8月底起巡迴全台

2019-08-29 12:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會將於今年8月底起，推出「我們在這裡發生故事在地篇：家園記憶論壇」16場次的系列活動，藉由在台灣各區域舉辦講座、實地導覽、藝術工作坊，希望用更貼近生活的形式，鼓勵民眾瞭解轉型正義內涵。

促轉會表示，家園記憶論壇系列活動，將於北、中、南、東四區辦理5場以「威權記憶」為主題的小旅行，以及3場聚焦在舞蹈、版畫的藝術工作坊。

另外，還有政治檔案開放、威權象徵處理、原住民威權記憶、威權時期禁歌等各種議題的講述與座談活動。

促轉會指出，希望分別從轉型正義實務工作的分享，及日常生活記憶的重探，讓參與民眾對轉型正義與地方歷史，甚至個人價值觀的型塑能產生更深刻的連結。

促轉會說明，新形態嘗試的小旅行活動，會由學者、地方文化研究者，以導覽培訓的概念，為學員進行導覽講述。民眾可藉由親身接觸歷史遺跡，重新面對威權時代的遺留記憶，用身體感受深化理解與反思，從中找尋療癒台灣過往集體傷痕的可能。

此外，藝術工作坊則規劃在北、中、南區共舉辦3場，南部場次特別邀請蔡瑞月舞蹈社知名舞蹈家詹天甄，與用戲劇創作推廣柯旗化故事的李鈺玲老師對話，要用藝術創作和身體的互動，讓民眾體會威權記憶的影響。

促轉會指出，北區、中區場次的藝術創作，則邀請民主版畫設計師與研究者進行對談，就國內外面對威權記憶的藝術創作，談論如何藉由個人實踐和民主發展脈動契合，現場會帶領參與者進行版畫實作，完成一幅個人作品。

促轉會提及，在政治檔案開放議題方面，規劃在台中以公民會議形式，請參與者先閱讀文獻並提出問題，再到工作坊中找出解答，讓參與者深入探討、認識政治檔案解禁的重要性。

促轉會強調，「我們在這裡發生故事在地篇：家園記憶論壇」系列活動有7大核心議題，分別就「轉型正義內涵、威權象徵物、空間命名、威權統治時期意識形態、不義遺址與記憶空間、原住民族與轉型正義、多元型態政治受難者」面向著手，規劃各場次活動內容。

本系列活動全部16場次已開放線上報名，第一場活動「白色恐怖案件版畫工作坊」將在8月31日（星期六）晚上7點起跑，地點在彰化紅絲線text apartment；完整場次資訊詳見：https://tinyurl.com/y2z6j9tz

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