郭台銘跟親民黨都提捍衛中華民國 柯：不然要捍衛什麼？

2019-08-29 12:03

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲今早在政風宣導場合受訪，被詢及親民黨跟郭台銘都主張捍衛中華民國，他的主張是什麼？柯先是反問，我們不捍衛中華民國，要捍衛什麼？後說中華民國在目前台灣政治上是公約數，「國家、國家，國就是中華民國，家就是台灣。」

柯文哲日前要蔡英文總統說明她的台灣價值是什麼，蔡回應「人民不是選他來當名嘴、鬥嘴的...」對此，柯文哲說，他問蔡英文關於台灣價值，她有回答，說台灣價值是堅持民主自由，台灣主體跟安全，那他就要問「我們所作所為哪一樣不是這樣，我做了哪一樣不符合台灣價值」？

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