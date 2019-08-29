開鍘郭王？吳敦義硬起來：連署可能觸犯黨規

2019-08-29 10:44

〔記者林良昇／台北報導〕決戰2020年大選，「郭柯王」結盟態勢進入關鍵階段，國民黨何時用黨紀對郭、王開鍘，黨內爭論不休，國民黨主席吳敦義今早表示，說不定還不是登記參選，可能只要連署、有違紀的動作就會觸犯黨的規定。

吳敦義今早出席第三屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎頒獎典禮，會後受訪被問到何時對郭台銘、王金平開鍘，吳敦義表示，如果有違反黨紀的規定，當然依照規定處理，中常會昨天也通過黨員行為規範，就是這意思。

對於黨內討論是要在9月中登記連署就開除或等到11月正式登記再處理，吳敦義強調，說不定還不是登記參選，可能只要連署，有違紀的動作可能就會觸犯黨的規定。對於傳出郭台銘可能在中秋節前後宣布「中秋起義」？吳敦義則說：「我不能去假設。」

此外，國民黨整合出現難關，總統參選人、高雄市長韓國瑜妻子李佳芬接受媒體訪問時認為黨幫忙不夠，吳敦義今指出，雙方都要努力，不是每個人都可以去馬上說服的，「我跟郭先生也聯繫很多次」 ，但如果去見面，一見面就一翻兩瞪眼，「那不就掛了嗎？」當然要先溝通。

是否認為韓國瑜對整合夠努力？吳敦義說，雙方都要努力，「我只知道我們很努力，但是我不知道韓那邊到底努力到什麼進展」，反正都是盡心盡力，哪有一個黨說希望開除或撤銷黨籍？這些是不希望出現的。

對於是否有希望挽回郭、王？吳敦義說：「我不能告訴你說沒有機會，可是我也不能告訴你說有把握」，總是要努力。

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