民進黨北市立委提名掀風波 中執會順勢「技術性流會」

2019-08-29 10:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會昨原訂進行第四波區域立委徵召提名但流會，引發諸多猜想。據了解，據悉，台北市第八選區原訂徵召的台北市議員王閔生表示婉拒提名後，府院黨高層昨在中執會前會商提名問題，會中，連總統蔡英文也納悶「怎麼搞成這樣」，為避免擱置該區提名造成其他爭議，且會議討論恐再節外生枝，高層達成先暫緩昨中執會提名作業的共識，中執會便順勢「技術性流會」。

中執會昨原訂進行第四波區域立委徵召提名，全部人數為39人，出席僅15人，未達法定開會人數，無法進入立委徵召案討論。黨主席卓榮泰會中表示待下次中執會再行處理。

中執會昨原訂處理民進黨提名策略小組建議，台北市第三選區立委徵召系大老吳乃仁侄子吳怡農、第六選區徵召律師謝佩芬、第八選區徵召台北市議員王閔生；新竹縣第一選區提名邱盈滋、第二選區提名民進黨新聞部主任周江杰；苗栗第二選區提名前頭份市長徐定禎；台中市第五選區提名交大助理教授莊競程；連江縣徵召民進黨發言人李問；金門縣確定不提名。不過，王閔生昨於臉書發文表示婉拒徵召。

目前民進黨在全國尚有12個選區未提名，包括台北市第三選區、第六選區、第八選區；新北市第九選區、第十一選區、第十二選區；新竹第一選區、第二選區；苗栗第二選區；台中第五選區；金門縣、連江縣。

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