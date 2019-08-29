把高雄氣爆當攻防 民進黨團怒斥韓國瑜「在高雄傷口上撒鹽」

2019-08-29 10:24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國民黨及韓國瑜競選總部針對氣爆善款開記者會，民進黨議會黨團快速反擊，直指這是韓國瑜為搶救其低迷選情及民調，所採用逃生術，如果他不改變戰術，就是把人民當傻子，也痛批這是在高雄人傷口上撒鹽。

民進黨議員康裕成、高閔琳、陳慧文、黃文益、何權峰、簡煥宗、林智鴻上午在議會黨團辦公室召開記者會。

黃文益出示美麗島電子報最新六都市長滿意度、信任度調查，指韓國瑜都吊車尾，連高雄市民都對他極度不滿，此時他獨特的逃生術又出來了，轉移焦點，把大家對他的指控，藉抹黑高雄市對氣爆案努力，讓他逃生。

黃文益說，如果所有民調對他沒有警惕性，只是參考價值，人民失望會愈來愈大，韓國瑜是不肯認錯，不肯誠實面對自己問題的市長及總統候選人。國民黨不要為了韓國瑜一人，賠了整個政黨的信任。

林智鴻指出，氣爆發生時前行政院長江宜樺用「三不」回應高雄人需要，就是不立專法、不編特別預算、不設專責機構，韓國瑜面對外界對他說謊質疑，都是開新的視窗轉移焦點，這行為根本是在災民、高雄傷口上撒鹽，消費氣爆，要幫韓國瑜不要拐彎抹角，就事論事，直球對決。

高閔琳指出，國民黨團及立委參選人最近不斷召開記者會，針對氣爆善款、公共藝術，可是都拿不出新的證據，他說，高雄氣爆善款在網路上都查得到，其運運必須經善款委員會決議，而這委員會是前總統馬英九、馬政府同意組成，難道韓國瑜是在質疑馬英九嗎？

她說，國民黨、立委參選人及韓國瑜競選總部今天召開氣爆「奇奇怪怪」記者會，只是為其總統及低迷民調做補救，對事情沒有幫助，也再一次深深傷害高雄市民及災民、家屬的心。

康裕成批國民黨對高雄氣爆什麼事都沒做，還拚命罵、批評有做事的人，更可惡的是把氣爆事件當作政治提款，呼籲韓國瑜選情、民調不好，不要拿氣爆開刀。與會議員最後一起高喊：「韓國瑜、陳麗娜，把追蹤器吐出來！」揶揄追蹤器案說不清。

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