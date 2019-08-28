司法官年均錄取率1％ 上榜者多來自六都

2019-08-28 22:12

〔記者吳政峰、實習記者謝佳璇／台北報導〕司法官號稱「鑽石級飯碗」，每年均吸引近萬人報考，惟僧多粥少，年均錄取率約為1%，能夠上榜的考生都是菁英，只要進入「司法官學院」接受2年的學業與實務訓練，即可分發任法官或檢察官，月薪10萬元起跳，羨煞不少人，根據統計，這群「學霸」多來自六個直轄市，顯示出各縣市的教育資源仍存有落差。

今年進入司法官學院受訓的是第60期學員，共有59人，其中逾7成（43人）來自台北（7人）、新北（8人）、桃園（5人）、台中（10人）、台南（4人）、高雄（9人）等6個直轄市，花蓮縣、台東縣、屏東縣、新竹市、南投縣、嘉義市等縣市則掛零，顯示出經費較多的直轄市具有較高的教育資源，反映城鄉發展差異。

今年較往年不同的是，過去雙北市錄取人數穩居前兩名，但今年變成台中市獨占鰲頭，司法官學院院長蔡碧玉注意到這個現象，特別提出來與同仁們討論，有人認為可能與繁星計畫有關，不過，因今年是首度情勢轉變，究竟是個案，或是整體趨勢的轉變，仍待後續觀察，目前做出任何結論都是言之過早。

蔡碧玉指出，通過司法官特考的考生，大多為台大、政大等數個傳統法律名校畢業，男女比例各半，女性稍微多一點；進入司法官學院的年齡約為28歲，應屆畢業生只佔2-3成，多數為重考生，顯見「十年寒窗」仍為必備要件；學歷多集中在大學及研究所，博士生連兩年掛零；有沒有工作經驗並不是重點，數據顯示，每一期所佔的比例都不同，以60期為例，58%的學員具有工作經驗，多與法律有關，如：書記官、律師、法官助理、警察、公證人、法務，也有非法律背景的工程師、研究助理等職。

近5期的學員中，未婚比例高達8成以上，通過律師考試者高達9成，法律系畢業者則有7成以上。

蔡碧玉表示，司法官學院前身為「司法官訓練所」，1955年成立至今超過一甲子，期間歷經戒嚴、審檢分隸、解嚴、本土民主化運動、政黨輪替等歷史變遷，從「訓練」轉向「養成教育」，從軍事化教育朝向開放多元的學院化發展，近來為了回應司改國是會議的期待，更是大幅縮短院內授課的時程，讓學習司法官在法院、地檢署、矯正機關學習長達1年2月，在行政機關、民間機構、NGO學習1個月，就算是院內課程，實務課程也佔79.2%。

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