綠議員批韓國瑜「社會最壞示範」 促辭市長、退選總統

2019-08-28 23:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜妻子李佳芬今稱農舍已轉售，民進黨議員林智鴻質疑是找人頭脫產，批評是社會最壞示範，而李佳芬稱重選會說NO，林智鴻促韓國瑜辭市長、退選總統，批評夫妻倆一搭一唱，秀下限沒有極限。

民進黨議員林智鴻表示，李佳芬今稱農舍已轉售，根本是找人頭脫產，在社會大眾關注下，農舍違法卻有買主，願意承擔強大風險，已非一般單純的買賣，質疑是李佳芬找來的人，動機與目的已不正常，質疑是找人頭脫產。

林智鴻指出，違法農舍早該在韓國瑜財產申報之前就變賣，但夫妻倆直到社會爭議四起，仍不願意將違法農舍捐作公益，先說謊未增建被拆穿，又改採訴願拖延拆除，如今又選擇損失最小的變賣出售，已凸顯兩人的道德標準，不怕爭議又捨不得放手，心中仍有貪心的心態，批評是社會最壞示範。

針對李佳芬受訪稱重選會說NO，林智鴻表示，沒有重新來過這條路，既然選擇踏進政治，就不要感到後悔，就要面對社會公評，韓國瑜身為總統參選人，社會以最高標準看待，他批評夫妻倆一搭一唱，李佳芬「討拍」求安慰，訴諸自己是被害人的心態，但不會得到社會同情，更是社會最差的表率，讓其他有違建的人有樣學樣，成為社會最下限的標準。

林智鴻認為既然韓國瑜從政，造成他們家這麼大的困擾，他建議韓國瑜辭高雄市長、退選總統，就能恢復平靜、安穩的家庭生活，但韓國瑜既然選擇從政，還當了民選市長，市民給了機會，就應該最好市長，不能辜負市民所託，既然代表國民黨參選總統，就應該扮演社會最高道德標準的角色，希望夫妻倆不要再秀下限，令人感到沒有極限。

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