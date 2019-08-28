韓國瑜大談願景 希望台灣蛻變亞洲瑞士、東方樂土

2019-08-28 22:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不再又老又窮？高雄市長韓國瑜今天傍晚應邀出席高雄市工業會座談，提出他的願景，希望讓台灣逐步蛻變為「亞洲瑞士」、「東方樂土」，打造成「新興的東方明珠」。

這場座談有高雄市工業會數十名理監事出席，工業會理事長孫更成也提出產業界的意見，包括南星計畫填海造陸、大林蒲遷村，以及自由貿易區的設置等，希望市府積極爭取中央補助。

韓國瑜的演講長達38分鐘，題目是「描繪台灣經濟願景，擘劃高雄美好未來」，他強調政府過去政策未能對症下藥，當所得分配不均，已經成為國家安全的重大危機時，若不能以最嚴肅的態度處理，那麼底層的低收入民眾將會持續不滿，使得國家政策無法持續、穩定。

韓國瑜批說，20年來的中華民國政府，都沒能提出正確的解方，來醫治這個全球化之下的新問題。政府無法解決根本問題、還製造出更多問題：例如：一例一休、人才外流等。

針對理想中的經濟圖像為何？韓國瑜認為一個理想的台灣經濟狀態，應該具有下面的圖像：它既有一個創意十足、生產力極高的高科技產業和相互搭配的服務業部門，為國人的進步生活提供滿足，又有一個生產力不差的傳統製造業和服務部門，為國人提供令人滿意的生活需求。

韓國瑜強調，年輕人在適當的協助或補貼下，或租屋或買屋、敢生能養，敬業樂群。最弱勢的工作者和失業者，政府提供適當的生活照顧，讓「鰥、寡、孤獨、廢疾者，皆有所養」。

他說，此外，政府有策略和步驟，和國際競爭對手簽署「自由貿易協定」，擴大台灣商家的貨品出口，和提供跨國服務的商機，政府若能完成這些工作，配合台灣人民的努力，自然可以讓「貨出得去，人進得來」，台灣逐步蛻變成為「亞洲瑞士」、「東方樂土」，成為國際人士到亞洲旅遊消費的首選之地。

提到青年創業，韓國瑜表示高雄市青年局的設立，已編列3億元資金，希望以500萬為一個小單位，提供年輕人創業。市府也將向金管會跟財政部，申請青年創業版塊放在高雄。

對於高雄市的發展定位，韓國瑜的目標是是「新創製造服務都會、東亞海空物流樞紐」、「新興的東方明珠」，並重申南部設立國際大機場的重要性。

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