郭台銘吸走小英選票？ 鄭文燦冷回：謎底很快揭曉

2019-08-28 22:42

〔記者李容萍／桃園報導〕外界關注鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲和前立法院長王金平如果結盟是否能成為威脅藍綠版圖的第三勢力，根據郭台銘陣營所做的「調和式民調」顯示，蔡英文目前在不管是藍綠對決、三強鼎立或是四強鼎立的狀況下，都處於第一的位置，但如果柯不選，約有7成選票轉移給郭；永齡基金會副執行長蔡沁瑜今日強調，如果郭台銘參選變成「三腳督」局面，郭吸走的不會是國民黨總統參選人韓國瑜的票，反而是民進黨陣營的票。

桃園市長鄭文燦今日下午出席大溪區埔頂公園環境景觀改善暨天幕籃球場啟用典禮受訪表示，郭台銘參選已經進入倒數計時，很快會謎底揭曉，任何民調或許只是支撐參選的理由，到時不管是2人或3人的選局，民意有可能會變動，他相信各種評估都只是最後參選、投票的依據而已。

被問到2020大選，研判3黨都不過半，要組聯合內閣，郭柯合作之餘，也爭取親民黨主席宋楚瑜？ 鄭文燦表示，現在傳說太多了，無法一一回應。

另外，美麗島電子報對六都市民進行的第二輪民調中，鄭文燦獲得桃園市民高達79.3％的施政滿意度，信任度也有76.8%，皆位居六都市長之首，贏過高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，倒是國民黨新北市長侯友宜施政滿意度也慢慢追上來，媒體問鄭文燦看法？

鄭文燦表示，市長應不分藍綠做好市政，全力以赴把市政做好，過去5年自己就是抱著這樣的心情貼近民意完成大家的期待，第二屆任期仍有很多工作要做，高民調代表市民的期待很高，自己會全力以赴；對於侯友宜的民調逐步追上，鄭文燦強調，自己與侯友宜很熟悉，侯友宜也希望能做好市政，有些較政治對立的話題基本上侯也不涉入，自己覺得這是侯民調可以慢慢提升的原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法