傳許舒博找蘇揆爭壽險公會寶座 政院澄清：不介入人事

2019-08-28 19:25

〔記者李欣芳／台北報導〕壽險公會本月30日將舉行理監事改選，除了現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴爭取連任外，而台灣人壽副董事長許舒博也積極角逐，業界傳聞許舒博為爭取公會理事長寶座找上行政院長蘇貞昌尋求支持；行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，沒有聽過這個說法，她強調，行政院不會介入壽險公會相關人事案。

壽險公會本週五將舉行理監事改選，壽險公司會員代表86張票初步選出21位理事、7位監事及1位常務監事，再由21位理事投票選出7位常務理事及理事長。

爭取連任理事長的黃調貴，1973年就加入國泰人壽，從辦事員一路做到總經理，曾歷任精算、業務及投資等部門，資歷完整，他是國泰金控董事長蔡宏圖的大將，擁有國泰集團的資源與支持。

這次要挑戰黃調貴的許舒博出身雲林政治世家，曾擔任立委，政治人脈廣，近來才轉入保險業，對於角逐壽險公會理事長，之前也已展開「請益之旅」，尋求業界支持。

這次理事長改選，引發市場派關注，業界也傳出了許舒博託人去找蘇貞昌尋求官股與業界的支持，對此，Kolas今天受訪時澄清表示，沒有聽說相關消息，同時也強調行政院「不會介入」相關人事案。

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