中央要取消印花稅 侯友宜盼喊停

2019-08-28 20:25

〔記者何玉華／新北報導〕行政院研擬取消徵收印花稅，新北市長侯友宜表示，如果沒有配套措施，對新北市將會造成非常嚴重的財政負擔，請中央務必要考慮清楚，不要取消因花稅，否則要幫地方政府另闢財源。

立法院國民黨團今天在立法院召開記者會，為國民黨執政的15縣市首長共同發表聲明，強力反對廢止《印花稅法》、全面檢討20年未修正的《財政收支劃分法》，侯友宜也是聲明的署名人。

侯友宜今天受訪指出，新北市的財政是六都中最少，而且非常地艱鉅，中央取消印花稅如果沒有很好的配套措施、挖東牆補西牆，對新北市來說完全沒幫助，反而損失了財源，是非常嚴重的財政負擔，中央務必要考慮清楚，希望不要在這個時間點取消。

侯友宜說，如果真的取消，那新北市每年短缺約十億元的財源從何處來，絕對不能在原來的名目中轉來轉去，錢卻沒有實質增加；新北市的財政很困難，又有很多大型建設，希望中央體諒新北市的困境，最重要的是趕快修《財政收支劃分法》，才能讓各縣市均衡發展。

侯友宜說，若中央想要以專案補助的方式，那要看是不是能每年都額外的加給，能不能隨著印花稅調漲的比例來補足?中央會不會是一次性的補助?這都還是未知數，希望中央要體諒地方，短期內不要取消印花稅，否則要為地方另闢財源。＃

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