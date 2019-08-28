先為黨紀樹威 國民黨通過黨員行為規範

2019-08-28 16:28

〔記者施曉光／台北報導〕雖然2020大選要到11月中旬才開始候選人登記，國民黨為了鞏固選情，黨中央提前祭出軍令，中常會今日下午通過中央考紀會所研擬的「109年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨員行為規範」，並自即日起實施，期在選戰正式開打之前，先為黨紀樹威。

根據規定，黨員違記登記參選，一律開除黨籍或撤銷黨籍處分，若是違紀助選者，則依情節輕重予以停止黨權2年以下處分，不過，若是助選情節重大，對國民黨選情影響嚴重得予以撤銷黨籍處分。

不過，對於媒體詢問如果9月17日郭台銘、王金平申請為被連署人，黨紀是否就會開鍘？國民黨副發言人洪于茜指出，規範內容中並沒有特別提到申請為被連署人，但黨員若有違反規範事項，一切由考紀會評估處理。

洪于茜並說，該規範並非針對特定對象而擬訂，目前她也無法篤定回應考紀會一定會做處分，或不會做處分，日後將由考紀會專業處理。

國民黨以往對於黨員違紀參選或為他黨助選的行為，黨紀處分通常要在候選人正式登記甚至選舉過後才會處理，但根據「109年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨員行為規範」，黨紀大刀可以提前出鞘，而且違紀參選不會是撤銷或開除黨籍的唯一要件，只要嚴重損害黨的聲譽，還是可以開鍘。

依規定，黨員未經提名（徵召、核准），不得向選舉委員會登記參選，而且不得有為非國民黨提名（徵召、核准）的候選人公開站台、動員掃街以及其他公開助選的行為，或具名擔任該候選人競選組織任何職務。

此外，該規範也規定黨員在競選活動期間，不得有違反黨的政策及決議，或同志間相互攻訐的言論與行為，若對於規範內容產生爭議時，則由中央考紀會統一解釋。

不過，該規範也另訂但書，如果黨員與友黨或無黨籍參選人有配偶、直系血親等特殊情況，或基於「重大政治任務需要之考量」，仍得專案報請黨中央核准輔選，對於國民黨未提名的選區，黨員經該選區黨部同意後，得為友黨或無黨籍參選人助選。

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