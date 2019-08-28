竹縣縣政顧問全面新聘 宣明智、林光華等都在列

2019-08-28 14:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣政顧問全面新聘，縣長楊文科今天頒發聘書給203位來自黨政軍、產官學界人士，包括聯電榮譽副董宣明智、致力客家公共事務的律師陳石山、前縣長邱鏡淳等；其中，民進黨地方大老林光華也在列！

「新竹縣縣政顧問頒聘暨業務聯繫交流座談會」今天在喜來登舉行，楊文科表示，今日受邀前來擔任縣政顧問，都是各行業的佼佼者，不僅經驗豐富、瞭解新竹縣民情脈動，並熱心公共事務與地方服務，未來將建立一個縣政顧問LINE群組，歡迎給予指導，協助向鄉親說明縣府施政方針，增進民眾對政府施政的瞭解與支持。

楊文科強調「拚經濟、重文教、享福利」是其施政主軸，他並細數上任 8個月來的政績與未來施政重點。

宣明智受訪表示，科管局歷任局長皆加入縣政顧問，這代表竹科對於新竹縣將來的發展會投入更多的關注，這群人的智慧、經驗和活動力，可帶出縣府、地方另外一個快速成長的動能；過去竹科和地方政府較缺乏連結點，這次竹科非常支持楊文科就是有一個理念，即地方和產業若是互動良好，一定會產生更多花火。

宣明智說，竹科最需要擴充基地，過去因腹地不足，只能往中科南科發展，若能就近發展將最快且有效率；楊縣長的三支箭計畫，能夠帶動新的土地資源和公共建設，可望吸引更多人才進駐，一邊發展產業一邊帶動周遭生活環境，讓整個城市升級！

林光華表示，縣長選舉前，宣明智帶著楊文科來找他，楊告訴他若當選，20年前他的規劃和理想一定會實行；當時他特別提及園區三期拒絶BOT，公開宣佈由縣府辦理區段徵收，結果楊承諾且公開宣佈，另外楊也承諾當選後會擋下動玩大樓執照，有當擔推動「璞玉計畫」（即台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫）等。基於這些相同理念，他選擇支持楊，且楊當選以後確實兌現承諾，所以他願意今天出席受聘縣政顧問，他也認為在位者應不分黨派，為縣民謀福祉。

新聘縣政顧問企業界還有台彩董事長薛香川、工研群英基金會董事長蔡清彥、前國科會副主委黃文雄、樂華科技董事長佐佐木大輔 、昇利鋼鐵董事長黃友三、潤泰總經理徐志漳、新光集團顧問吳敏暐等，學術界則有中央大學校長周景揚、交大副校長林一平等。

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