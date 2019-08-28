民進黨下週擬徵召莊競程 中市8立委參選人到位

2019-08-28 14:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中央原本今天下午要徵召中市議員曾朝榮外甥莊競程參選第五選區立委，但因人數不足未開會，一旦在下週開會確定徵召，中市8區的立委參選，不管是跟友黨合作及民進黨自行提名參選人，都已到位，中市黨部主委何明杰表示，參選人都各有其特色及優點，黨部會全力配合，也會拜託轄區的市議員協助輔選。

民進黨秘書長羅文嘉在臉書透露，中市議員曾朝榮外甥莊競程參選第五選區立委，要挑戰國民黨的沈智慧，原本在今天下午的中執會開會宣佈，但出席人數不足未開成，將在下週再開會。

若下週確定徵召，中市8區的立委參選，不管是跟友黨合作及民進黨自行提名參選人，都已到位，中市黨部主委何明杰表示，參選人都各有其特色及優點，黨部會全力配合，也會拜託轄區的市議員協助輔選。

8位參選人分別是第一選舉區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）蔡其昌，第二選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）陳柏惟，第三選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）洪慈庸，第四選區（西屯區、南屯區）張廖萬堅，第五選區（北屯區、北區）莊競程（預計下週宣佈徵召），第六選區（東區、南區、中區、西區） 黃國書，第七選區（太平區、大里區）何欣純，第八選區（豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區）翁美春。

由於8席的參選人，有的是爭取連任，有的友黨合作，有的是與素人，各有不同的特性，何明杰表示，各參選人各有其特色及優點，會依參選人為主，依立委參選人自己參選的進度來協助，市黨部會全力配合，也會拜託轄區的市議員來協助。

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