挑戰61歲沈智慧 民進黨徵召38歲博士莊競程

2019-08-28 13:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市立委選舉只剩第五選區（北屯、北區）尚無提名人選，民進黨今天下午將徵召台中市議員曾朝榮外甥、38歲生醫博士莊競程，迎戰連任的國民黨立委沈智慧，這是繼今年立委補選60年次王義川對上61歲沈智慧，民進黨再推出更年輕、清新的挑戰者，不但是交大醫工所助理教授，兩人年紀更相差23歲，要為該艱困選區，注入年輕人活動，翻轉企圖心相當明顯。

莊競程69年次，台中人，從小在北屯長大，是勞工的兒子，台灣栽培的本土博士。他說，早年加入民進黨，從沒想過要選舉，他的興趣是做研究和教學，專攻生醫光電工程，就是如何用現代科技跟醫療結合，解決人類生病的痛苦。

莊競程說，自己雖屬於政治素人，但看到中國進逼台灣，不只年輕人，父執輩的朋友的「亡國感」愈來愈重，香港人為「反送中」走上街頭，爭取權益，面對中共威脅，台灣絕不能置身事外，「今天香港，明日台灣」就算那個人的順利又有什麼意義，決定接受黨的徵召，將團結所有力量，全力以赴，為民進黨贏得勝選，守護台灣價值。

民進黨市議員賴佳微、曾朝榮也都相挺，認為莊競程屬於年輕世代又具專業素養，對服務民眾具高度熱情，多年來見證當地興衰，更對家鄉具有使命感，希望他能有機會站在第一線，展現台灣人的志氣，有志「競程！」相信能搶攻翻轉長期被視藍營票倉的第五選區。

議員謝明源也全力支持莊競程，他說，中央黨部拖久，現在有年軽人願出來承擔，當然是好的，年軽、學歷又，但過時間太短，及如何整合未被徴召者，仍然是他需要努力的。

莊競程表示，自己雖是素人，知名度當不高，但年輕、活力、專業，未來除展現空戰網路能力號召年輕人站出來，也將拜訪第二選區由民進黨與台灣基進合作推派的陳柏惟、第三選區支持無黨籍洪慈庸，積極爭取合作，一起拚選舉。

社運人士楊宗澧日前加入民進黨、積極爭取徵召，則表示「不用擔心我，讓我們繼續一起為台灣擔心就好！」做為一個行動者就是務實在各種情境調適自己，組織群眾、倡議議題，從街頭到議會，看起來路徑是不同，但目標一致，未來初衷不變，就是團結抗中。

民進黨台中市黨部主委何明杰表示，2020台中立委選舉，民進黨之前已經提名5個選區，另外第二選區與台灣基進合作推派陳柏惟、第三選區支持無黨籍洪慈庸爭取連任，這次徵召莊競程參選，是讓年輕人站到第一線，希望不同的世代，共同守護台灣的民主成果，讓台灣「世代共贏」。台中市8區立委布局完成，都是一時之選，將可帶動台中的總統、立委選情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法