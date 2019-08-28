「撐香港、護台灣」 苗栗青年夜市宣講反送中

2019-08-28 12:48

［記者鄭名翔／苗栗報導］香港反送中事件越演越烈，台灣各界也密切關注，苗栗在地青年昨邀請曾到香港抗爭第一線採訪的公民記者沈君翰與鄉親分享現場實況，更走進頭份市建國夜市內撥放影像、宣講，吸引許多市民目光；沈君翰說，希望透過客觀的紀錄，藉由環島巡迴講座讓更多人看見香港正在發生的事情，並從中反思台灣未來的走向。

從事影像工作的沈君翰，於六月香港爆發反送中事件時就在現場，近距離透過鏡頭記錄抗爭的發展，回台後就巡迴各縣市分享見聞，讓更多人了解此次自香港移交中國後所發生的最重大社會運動。

沈君翰說，現場瀰漫濃濃的恐懼氛圍，每個抗爭者都戴上口罩、面具，擔心被中國政府清算，許多人高舉「別殺我」的標語，也許多曾出現在他鏡頭內的遊行者陸續遭逮捕，然而，仍有數百萬的港民持續走上街頭，除了表達對中國政權的不信任，更是展現對民主、自由的追求決心。

沈君翰觀察到，過去相對冷漠、較少人際連繫的香港社會，在這次運動展現出不同以往的團結，群眾透過網路自發性串連、游擊性的行動、募集物資等，打破社會經濟階級隔閡，人們相互扶持。

沈君翰表示，港民曾高度信任法治，但2015年發生的銅鑼灣書店事件，讓香港人感受到法律正受侵蝕、原有的言論自由也逐漸被扼殺，再加上爭取真普選、貧富差距嚴重等問題逐漸累積的情緒，在此次反送中事件爆發。

沈君翰認為，台灣所享有的民主、自由正是香港人所嚮往的目標，希望提供客觀紀錄影像，讓民眾反思在面對中國威脅時，該如何守護、捍衛這份價值，也從中思考台灣未來的道路。

沈君翰昨晚也和苗栗在地青年走進夜市，架起簡單的投影設備，在人來人往的夜市街頭撥放香港正在發生的各種影響，也透過近距離的互動對談，讓更多鄉親看見第一手的國際情勢，也希望喚起更多台灣人對香港的關注，為爭取民主、自由而努力的香港人打氣。

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