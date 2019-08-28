不滿輔選民進黨、時力卻被抹紅 柯P：越講越生氣

2019-08-28 12:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲與旺中集團董事長蔡衍明過去關係匪淺，但近來卻頻頻隔空對戰。柯文哲提到，他第一次認識蔡衍明是2014年的競辦幕僚簡余晏帶他去的，不過簡余晏則4點回應柯文哲，質疑柯自己跟蔡衍明會面9次的必要性，質疑柯跟國台辦的管道是什麼，「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」又是誰要他說？

柯文哲今天受訪表示，他後來想一想，他回去真的有整理一下，發現為了四次的雙城論壇，大概前前後後加起來應該有10次，包括主論壇、還有第二天回請，所以一次雙城論壇就吃飯吃兩次，四次加起來，還有會前會，先問他一下意見，加一加，那個雙城論壇就大概有10次了。

柯在嘀咕一句「這沒有什麼要我說的」，接著開始抱怨，當時選兩岸一家親是因為對方也講過，然後我們可以接受，「你要知道，2015就講過，你們2016一大堆民進黨的立委被我輔選，每一個都不講話，然後到了2017人家辦完世大運，就開始打了，奇怪。」

柯再度強調，後來發現怎麼兩岸一家親我2015年就講過了，又不是到2017才講，「那你們2016那一堆，不要說民進黨啦，時代力量哪一個不是被我輔選的，你們那時候都不介意，奇怪，這就是，越講越生氣。」

此外，傳出柯文哲2018年選前擔心落後丁守中，跟蔡壁如到基隆路拜會過密宗？柯解釋，活在世界很多朋友，每個朋友都會好心，說哪間廟應該要去拜，我都說好啦，朋友好意啦，不過是這樣啦，我們拜媽祖、密宗我們也拜，我們對宗教也是保持虔誠的心，反正大部分的宗教都是勸人為善，但是回來之後該做的事還是要做。

柯並提到，我媽媽每次都說要去城隍廟幫我求籤，我都說不用不用，我說我們要做的事情，覺得該做就做，不要去什麼抽籤啦，敬鬼神而遠之，孔子講過，我們也是虔誠的心去拜神，但是回來該做的事情還是要做啊，不是說你的決定都是去抽籤決定。

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