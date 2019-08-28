抗行政院 藍15縣市長同發聲明：反對廢止印花稅

2019-08-28 11:27

〔記者陳昀／台北報導〕行政院研擬取消徵收印花稅，最快明年修法廢除印花稅法，立法院國民黨團今天代為發布國民黨執政15縣市首長的共同聲明，強力反對廢止《印花稅法》、全面檢討20年未修正的《財政收支劃分法》，廢除印花稅法後必須改領中央補助、看政院臉色，黨團跟縣市首長都不會接受。

黨團代為發表的15縣市首長聲明指出，政院未與地方政府溝通、討論出具體共識，就片面提出廢除印花稅，藉此建立「集權又集錢」財政收支制度，完全不尊重專業，並提出2大訴求：一、中央政府未找到長期穩定替代財源前，不得擅自廢止《印花稅法》；二、中央政府應會同地方政府全面性檢討20年未修正的《財政收支劃分法》，以符合現今六都十六縣市實際財政需求，平衡六都與其他縣市間城鄉發展。

署名的聲明人包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜，以及新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、馬祖縣長劉增應。

國民黨團總召曾銘宗指出，印花稅一年稅收高達121億元，是地方政府重要財源，行政院未徵詢地方意見直接廢止，是侵害地方縣市政府權責，此外，政院有意補助地方稅損，但補助是一年、兩年還是永遠？是定額補助還是逐年成長等？她批評，本來地方政府有主導權，廢除後改成中央補助、要看行政院臉色，難怪15位縣市長全反對，黨團也全力反對。

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