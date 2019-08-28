自稱民眾黨卻與大老闆吃飯 徐永明批柯「不是很諷刺嗎？」

2019-08-28 10:37

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長柯文哲標榜公開透明，卻爆出前晚和企業大老闆密會兩小時；對此，柯文哲雖回應稱自己是以「朋友」身分出席，強調與大選無關，但時代力量黨主席徐永明今天仍批評，指柯「可以跟一堆企業老闆吃飯，資源這麼多，卻自稱台灣民眾黨，不是很諷刺嗎？」

柯文哲去年競選連任時，在柯P認同卡條列規定首長行程要公開，甚至直言複雜政商關係就是選舉費用，「我給你一個方便，你在選舉的時候如何回饋」，更開玩笑說：「這是用刀叉在吃人肉」，也曾指財團老闆要見他，就要進市府見，如今卻不斷傳出密會行程，引起議論。

柯文哲前晚大約7點3分在喜來登飯店二樓法國菜餐廳，和多位企業經營者見面，晚上約8時57分步出餐廳，大約停留兩個鐘頭。

對此，徐永明今於「頭城搶孤」記者會後受訪指出，時代力量宜蘭黨部資源拮据，還自開鹹粥店籌經費；話鋒一轉，徐批評：「我們不像柯市長、柯主席，右邊是紅媒大亨，左邊是台灣首富，可以跟一堆企業老闆吃飯，資源這麼多，卻自稱台灣民眾黨，不是很諷刺嗎？不是很諷刺嗎？」

藍綠北市議員則痛批，柯曾說過財團大老闆要見他，只能到市府吃便當，事實上卻不是，質疑柯要求局處首長行程要公開透明，自己卻沒有，根本兩套標準、雙面人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法