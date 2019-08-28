顏清標為什麼要嗆郭？他直白：鋼鐵韓粉吞得下去？

2019-08-28 06:49

〔記者唐在馨／台中報導〕立法院副院長蔡其昌日前預言「郭王配」已見隊型，但他今天表示，連日來在基層行走，發現有一個問題：「鋼鐵韓粉」吞得下去嗎？蔡其昌說，如果「吞不下去」，可能的變化就很有趣。

台中市派系大老顏清標日前在一場聚會中一番談話被喻為暗暗嗆郭台銘，而郭陣營也回應表示郭台銘第一次助選就是幫顏。有人解讀，因為挺韓力量在鬆動，顏清標強力喊話為韓護盤，但對此顏家未回應。

蔡其昌說，民進黨必需正視國民黨的可能變化，韓國瑜民調直直落是事實，但韓國瑜會不會崩潰？「鋼鐵韓粉」還剩多少？目前看來韓國瑜成功結合了地方派系，但地方派系在基層到底有多少實力能穩住基本盤？都在在值得觀察。

蔡其昌同時表示，郭王配可能也在觀察這個指標，如果韓粉崩盤，那就代表泛藍可能的「棄保」會出現，那這一組就有可能出線，從現在開始到9月17日，相關的數據顯示，將會左右最後的結局。

除了蔡其昌外，台中另一位不願具名的綠營大老表示，台中的選票結構很特殊，雖然藍略大於綠，但綠也不是沒有贏過，這就是因為台中的藍比較傾向「知識藍」，因此過去宋楚瑜組親民黨選總統得票數曾贏過連戰，新黨也曾在台中拿下高票，而這股泛藍勢力這次到底屬意韓國瑜？還是轉向郭台銘？決戰中台灣，恐怕不止藍綠，也是泛藍內部勢力流向的重要指標。

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