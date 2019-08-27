首創！法官主持勞資調解 明年元旦上路

2019-08-27 20:22

〔記者吳政峰／台北報導〕「勞動事件法」明年元旦正式上路，司法院民事廳已設計出13個相關子法配套因應，民事廳廳長李國增強調，勞動事件法不但拉近勞工與資方在訴訟上的距離，更特別的是採「調解先行」制度，法官須親自「撩下去」主持實質調解，創我國司法史先例。

李國增表示，部分民事案件目前也採強制調解先行，但這類案件的法官通常不會參與調解程序，多直到調解失敗進入司法訴訟後，才會實質介入指揮，效率較低，因此，當初從民事訴訟法中單獨拉出、設計出專門處理勞資爭議的「勞動事件法」時，為了保障當事人權益，特別明文規定調解先行。

李國增指出，調解若沒有法官參與，常常遇到一個問題就是，雙方調解了好幾個月，到了法庭才發現，之前討論的方向與司法實務有所出入，全部要「打掉重練」，曠日廢時，所以修法時決定仿效日本，把法官加進調解制度內，提早在訴訟前導入司法，使整個方向更正確。

「不但對當事人有利，對法官也是！」李國增認為，法官加入調解可全程、全面掌握案件，就算兩造最後調解失敗，進入司法程序，法官也可馬上進入狀況，毋庸曠日廢時重新審視卷宗，提高審判效率，縮短審判期程，整體來說「有利無害」。

李國增指出，法官除了進行實質調解，還要指定兩名「調解委員」，目前中央與地方政府、工商團體、工會組織共推舉了1236名委員，可分為「勞動組（勞方）」與「事業組（資方）」，現已造冊在案，法官調解時，應從兩組中各遴選出一人擔任委員，以符合雙方利益。

明年起，勞動事件將由勞動專庭或專股法官審理，欲擔任勞動法庭的法官，9月開始應接受為期3日的專業研習，其中1小時為性平課程；勞動委員也要接受18小時的訓練，並負有保密義務，若外洩調解內容，恐處刑法上的洩密罪；若違失情節未達刑罰程度，但觸犯倫理規範，也可能被剝奪委員一職。

李國增說，新法明年元旦啟動，將可達專業的審理、擴大勞動事件的範圍、組成勞動調解委員會、減少勞工的訴訟障礙、迅速的程序、強化紛爭統一解決的功能、即時有效的權利保全等7大目標，對勞工是一大利多。

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