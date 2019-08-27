苗栗第二選區立委選戰就定位 徐定禎入民進黨戰徐志榮

2019-08-27 18:14

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣第二選區山線立委選戰，民進黨確定徵召前頭份市長徐定禎挑戰國民黨現任立委徐志榮，將上演「同宗大戰」；徐定禎表示，經過多方勸進，「戰士沒有選擇戰場的權力」，遂同意加入民進黨競選立委，努力打贏明年這場「台灣民主自由保衛戰」，而自己與徐志榮同宗又有私交，盼雙方進行一場乾淨選戰。

苗栗縣第二選區 （頭份、苗栗市、三灣、南庄、頭屋、獅潭、公館、大湖、泰安鄉、卓蘭鎮）又稱山線選區，除國民黨籍徐志榮爭取連任外，頭份市民代表會主席温俊勇也表態參選，民進黨則遲未定案。

徐定禎歷任頭份市長，去年獲民進黨禮讓以無黨籍出戰苗栗縣長，雖敗給爭取連任的國民黨徐耀昌，但也順勢打開全縣知名度。明年立委選戰，民進黨於苗栗山線始終無法找到合適人選，過去徐定禎也屢拒絕，近日黨中央多次當面勸進，才讓他同意加入民進黨、投入選戰。

徐定禎表示，明年總統、立委選戰攸關台灣民主自由的延續，既然民進黨願託付重任，自己也將責無旁貸承擔，且去年縣長選戰，民進黨、蔡英文總統皆給予許多協助，也藉此機會銜環以報。

徐定禎說，雖然與徐志榮同宗、也受他許多照顧，但此戰為政黨、理念的對決，只能「兄弟登山，各自努力」，承諾選戰過程絕不會惡言相向、負面選舉。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿說，過去縣黨部堅決向黨中央反映，考量不分區立委需要政黨票，故要求務必提名黨籍人士投入立委選戰，否則不排除關閉縣黨部運作，拒絕任何輔選，直到選後才啟動，而經多方與徐定禎會談後，終於獲得徐同意加入民進黨，縣黨部也將全力支持，明天中執會將正式提名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法