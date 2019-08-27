幕僚入郭營、共推立委 王金平證實：交換過意見

2019-08-27 17:21

〔記者陳昀／台北報導〕「郭柯王」結盟態勢幾乎底定，週刊報導提及王、柯陣營都將有重要幕僚加入郭台銘競選團隊，並三人共推不分區名單；對此，王金平下午發聲明證實，確實倆倆交換過意見，但尚未有任何結論。

週刊報導指出，郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平將明確討論分工，並共組競選團隊、共推不分區立委名單等。

王金平表示，迄今為止的確兩兩交換過意見，各方都是希望能夠讓中華民國更好，但尚未有任何結論，至於大家流傳的各種說法純屬外界揣測，不予評論。

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