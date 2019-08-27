「雙帥對決」！ 民進黨中執會明提名吳怡農對戰蔣萬安

2019-08-27 16:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨明天將開中執會進行區域立委徵召提名，完成台北市、新竹縣、苗栗縣、台中市布局。中執會明天預計通過台北市第三選區（中山、松山）徵召新人、新系大老吳乃仁侄子吳怡農；第六選區（大安）徵召新人、律師謝佩芬；第八選區（中正、文山）徵召民進黨台北市議員王閔生。新北市尚未提名的兩個區域立委徵召提名，留待9月初中執會確認。

中執會明預計通過，新竹縣第一選區（新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉、竹北市），新竹縣第一選區提名邱盈滋、第二選區提名民進黨新聞部主任周江杰；苗栗第二選區提名前頭份鎮長徐定楨；台中市第五選區（北屯區、北區）提名交大生醫工程系助理教授莊競程；連江縣徵召民進黨發言人李問，金門縣則確定不提名。

其中，台北市區域立委徵召布局，民進黨提名策略小組內曾討論，除了徵召吳怡農之外，台北市第六選選區及第八選區，是否再徵詢「刺客」新人參選，或由現任議員參選的兩種路線。

黨內人士指出，台北市第三選區是重中之重，由於該區現任國民黨立委蔣萬安是未來熱門市長人選，黨在此次立委布局，也考量下屆市長及台北市議員選舉局勢，該區提名人選希望起到牽制蔣萬安的作用。

尚未完成提名的新北市第九選區（永和）、第十一選區（新店、深坑）、第十二選區（汐止、金山、萬里），目前正在尋覓人選，將會在下次中執會完成。

黨內人士表示，新北布局也考量新人、現任議員兩種路線，而時代力量立委黃國昌所在的第十二選區，具有象徵意義，會是此次布局重中之重，希望找出年輕有亮點的人選。

尚未完成提名的新北市第九選區（永和）、第十一選區（新店、深坑）、第十二選區（汐止、金山、萬里），目前正在尋覓人選，將會在下次中執會完成。

黨內人士表示，新北布局也考量新人、現任議員兩種路線，而時代力量立委黃國昌所在的第十二選區，具有象徵意義，會是此次布局重中之重，希望找出年輕有亮點的人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法