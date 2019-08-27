國民黨提名韓國瑜後諸多不順 風水之說甚囂塵上

2019-08-27 14:11

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜民調逐漸下滑，更有鴻海創辦人郭台銘脫黨參選危機，事實上，在國民黨7月15日初選民調出爐當天，國民黨中央黨部後方水池就發生龍魚跳池事件，當時就被視為凶兆，而近期國民黨也將放置黨部大廳的石頭底座裂縫修補，更引發「修補黨內裂縫」的聯想。

國民黨提名韓國瑜參選總統後，近期風波不斷，早在7月15日國民黨總統初選民調出爐後，位於八德路國民黨中央黨部後方風水池，就有一尾龍魚跳出魚池被曬死，而該龍魚身長46公分，韓國瑜也是46年次，姓名也有「魚」，被視為凶兆，但國民黨當時極力撇清，稱該魚池和龍魚與國民黨無關。

但在約一週後，國民黨就把長期放在1樓大廳角落，在作為中常會會議室的中山廳門口的「永懷領袖」石頭，搬到黨部大廳手扶梯及大門間，還在石頭背後貼上黨徽。國民黨更在全代會前夕，趁更改當年全代會主題裝飾的機會，將黨部大門原本透明的玻璃電動門上貼上裝飾，作為隔絕，被外界視為擋煞。

據了解，國民黨中央黨部1樓大廳的風水問題是近期是源自命理師詹惟中的網路節目，當時詹惟中與主持人沈玉琳拜訪國民黨中央黨部，發現大廳到2樓手扶梯的擺設很像人的舌頭，直衝大門，風水上容易發生口舌之爭，需用物品阻隔，當時詹就私下建議可以用「永懷領袖」石頭阻隔。

但國民黨運勢似乎未好轉，郭台銘、柯文哲、王金平在8月23日合體，結盟機會濃，而在在8月21日國民黨召開中常會的當日，國民黨發言人歐陽龍更找來工人，修補「永懷領袖」石頭下方木頭基座的裂縫，被外界聯想為「修補黨內裂縫」。

歐陽龍今受訪時表示，「永懷領袖」石頭是國民黨革命實踐研究院第三期成員送給黨中央，後來放在舊中央黨部（現為張榮發基金會）的庫房內，黨中央搬家至現在的八德路後，原本是放在1樓大廳角落，為了讓動線更明確，才移到大廳中央。

歐陽龍指出，「永懷領袖」石頭歷史悠久，還重達幾百公斤，長期重壓下，導致下方木頭基座本來就有裂縫，並非近期才突然裂開，只是為了美觀才修補裂縫，沒有外界所謂的風水考量。

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