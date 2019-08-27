台灣基進爆料潘恒旭到競總 高市府︰人事異動會發佈

2019-08-27 14:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進高雄黨部今發表基進解密2.0，除了高市觀光局長潘恒旭將接任韓國瑜競選總部網軍總司令，新增環保局長袁中新將背起黑鍋黯然離開，積極清算中的文化局，人事上應該也會有所處理。

關於台灣基進對高雄市政府人事異動的說法，高市新聞局指出純屬臆測、多屬不實謠言，如有人事異動訊息，市府會正式發佈。

台灣基進高雄黨部提醒，還記得上次的解密內容嗎？「潘恒旭將辭去觀光局長，進入韓國瑜競選總部擔任網軍總司令，遺缺由佳芬閨蜜機要主秘高美蘭接任，潘維剛之子田長沛則接任主任秘書」。

台灣基進指出，雖然潘恒旭極力否認，但基進解密不是不準，而是時候未到，潘局長在9月即將提早離開高雄市政府，前往韓國瑜競選總部！

台灣基進表示，在此祝福、也期待「潘內卜」履行更大責任，未來在總部將持續助攻罷韓邁向三殺，讓韓在高雄的總統得票不超過3成。

那今天的解密2.0是要解密什麼呢？！台灣基進透露，其實不只觀光局，整個高雄市府人事都將大地震。其一，在考前一週，改變臨時人員招考規則後神隱的環保局長袁中新，將背起黑鍋黯然離開，改由有地下市長之稱的李佳芬二堂姐夫、韓國瑜競選市長時的大總管、曾是回收業者的陳燦圖接任。另外，正在積極清算中的文化局，人事上應該也會有所處理，「就讓我們繼續看下去」。

台灣基進表示，順道一提，高雄市前副市長洪東緯，在楊秋興與韓國瑜正式翻臉後，隨即被拔掉副市長，改派高雄港區土地開發公司總經理，即便透過媒體向韓溫情喊話，仍改變不了被流放的命運。

台灣基進認為，這件事讓人最傻眼的是，韓國瑜竟然把做為高雄港轉型的關鍵土開公司，當成高市府的流放回收場，可想而知韓國瑜對於高雄港的「重視」。

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