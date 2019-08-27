國合會首次參與難民協助計畫 台美將攜手開發醫療APP

2019-08-27 13:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕國合會秘書長項恬毅今天表示，國合會自8月起，首次與美國哥倫比亞大學合作，將開發健康照護手機APP，協助土耳其境內敘利亞難民更容易取得醫療照護相關資訊。

敘利亞內戰自2011年爆發以來，共有560萬敘利亞難民逃離至鄰近國家，其中土耳其約收容360萬已註冊的敘國難民，是最大的敘利亞難民收容國。土耳其政府雖提供境內註冊難民免費醫療照護資源，但難民受限於地理環境、經濟能力及語言隔閡等因素，可獲得的醫療衛生照護資訊極其有限。

項恬毅今天出席外交部例會，分享國合會在8月初與美國哥倫比亞大學永續發展中心簽約，開始合作推動「土耳其境內難民行動健康（mHealth）照護計畫」。項恬毅說，這是國合會第一次與哥大合作，也是國合會第一次在土耳其執行人道援助計畫。

項恬毅說明，此次合作源於國合會去年拜會美國哥倫比亞大學永續發展中心，這次則是哥大方面主動聯繫國合會希望合作。哥大本身對難民計畫投入相當心力，國合會則有在多國推動公衛醫療計畫的經驗，此次計畫盼透過開發健康照護手機APP，讓土國境內難民更容易獲得健康資訊。

此外，項恬毅也指出，計畫亦將建置網站、舉辦攝影展、專家小組討論、媒體及政策報告出版，倡導難民健康權利，並於國際科學期刊發表相關研究論文，透過與土耳其政府、當地青年與難民青年、當地NGO及學術單位等溝通合作，促使當地重視難民健康照護的問題。

國合會說明，依照規劃，將派一位一年期志工到土耳其，執行地點為土國主要難民收容地伊斯坦堡，協助哥大人員推動計畫，協助各方溝通，也包括以訪談了解利害關係人需求等，作為研發APP的參考。目前國合會正與哥大協調志工所需要的條件；至於APP搭載的資訊內容，除了基本的當地醫療設施電話、地址等資訊外，仍待需求調查後才能進一步確認。

項恬毅表示，全球人道援助需求不減反增，運用科技提高援助效益，也是當前重要國際趨勢與作法，此次盼藉深化參與及分享台灣優勢經驗，加強雙方交流，彰顯我國為國際人道援助提供者的正面形象。

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