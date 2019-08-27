柯文哲「民眾黨」通過審查 陳芳明批：不代表繼承蔣渭水精神

2019-08-27 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲組黨，黨名使用民主先進蔣渭水創立過的「台灣民眾黨」，引起社會爭議，包含蔣家後人及蔣渭水基金會人士出面抗議。據悉，內政部已在上週五（23日）前審查通過，黨名維持「台灣民眾黨」，內政部廣徵專家學者意見後，認為政黨法第八條所規範的對象是指現今政黨，就法律層面來看，很難不予核准。對此，蔣渭水基金會董事陳芳明表示，這並不意謂柯文哲繼承蔣渭水精神。

根據《聯合新聞網》報導，對於內政部核准「台灣民眾黨」名稱一事，蔣渭水基金會董事陳芳明表示，縱使柯文哲能登記台灣民眾黨為政黨名，並不意謂柯文哲繼承蔣渭水精神，也不意謂柯獲得台灣歷史的正統。陳芳明批評，雖然自稱台灣民眾黨，但沒有人會承認柯文哲是蔣渭水的繼承者，此事反而彰顯了柯個人想像力的貧乏，也證明了其取巧的性格而已。

日前，公共政策網路參與平台也有民眾提案聯署，「政黨名稱若有影響民眾對歷史認知混淆者，應不允同意登記」，聯署人數已達3000多人。對於民間的反對聲浪，內政部表示尊重社會的不同意見，就由台灣民眾黨未來看看要不要自行調整，內政部給予備案。

民眾黨籌備處發言人林珍羽則表示，申請過程並沒有刻意遭到刁難。對於是否通過政黨申請，內政部官員沒有正面回應，僅低調表示一切依照程序依法行政。

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