中市小內閣改組 綠議員：盧秀燕擺明在羞辱「他」

2019-08-27 12:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今日宣布人事改組，名單與先前媒體報導一樣，經發局長高禩翔調任工策會總幹事則是新話題，民進黨市議員除了抨擊市府小內閣「換湯不換藥」、虛晃一招，也為高禩翔抱屈，認為盧秀燕擺明在羞辱人，極度不尊重她從產業界挖角來的人。

民進黨團總召李天生表示，社會局長李允傑、經發局長高禩翔仍留在市府團隊，這次人事改組是「換湯不換藥」，他特別為高禩翔抱屈，工策會受經發局督導，高禩翔調任工策會總幹事可說是「委屈求全」，為了讓盧秀燕能處理人事。至於盧秀燕從前新北市府團隊借將，外來和尚是否比較會唸經？民調能否提升？未來要好好觀察。

民進黨市議員林祈烽則說，高禩翔來自行車業界，當初盧秀燕找他當經發局長，就是要借重高在商業界的專長和人脈，振興台中市的經濟，高禩翔當初也說，他是「光頭跟著燕子飛」，會讓東西賣得出去，人要進來，大家發大財。但台中市民還沒發財，才8個月的時間，高禩翔就無預警被撤換。

林祈烽指出，盧秀燕現在將高禩翔調任為懸缺8個月的工策會總幹事，「局長變總幹事」，如此做法很不尊重高禩翔，甚至還有羞辱的意味，難道盧市長真的這麼看不起高禩翔嗎？

另外，民進黨團副總召邱素貞表示，盧秀燕為展現改革企圖心，調整小內閣名單，令外界引頸企盼；不過，從公布結果來看，只是進行人事「大風吹」，市府多位被外界點名應異動者不動如山，令人質疑是否為貫徹盧市長意志「換湯不換藥」。邱素貞說，如果換了新人，卻不改變執政風格，恐怕只是虛晃一招，掩人耳目，新團隊的施政恐難有期待。

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