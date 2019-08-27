中市小內閣改組 綠議員：盧秀燕擺明在羞辱「他」
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中市長盧秀燕今日宣布人事改組。（資料照）

中市長盧秀燕今日宣布人事改組。（資料照）

2019-08-27 12:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今日宣布人事改組，名單與先前媒體報導一樣，經發局長高禩翔調任工策會總幹事則是新話題，民進黨市議員除了抨擊市府小內閣「換湯不換藥」、虛晃一招，也為高禩翔抱屈，認為盧秀燕擺明在羞辱人，極度不尊重她從產業界挖角來的人。

民進黨團總召李天生表示，社會局長李允傑、經發局長高禩翔仍留在市府團隊，這次人事改組是「換湯不換藥」，他特別為高禩翔抱屈，工策會受經發局督導，高禩翔調任工策會總幹事可說是「委屈求全」，為了讓盧秀燕能處理人事。至於盧秀燕從前新北市府團隊借將，外來和尚是否比較會唸經？民調能否提升？未來要好好觀察。

民進黨市議員林祈烽則說，高禩翔來自行車業界，當初盧秀燕找他當經發局長，就是要借重高在商業界的專長和人脈，振興台中市的經濟，高禩翔當初也說，他是「光頭跟著燕子飛」，會讓東西賣得出去，人要進來，大家發大財。但台中市民還沒發財，才8個月的時間，高禩翔就無預警被撤換。

林祈烽指出，盧秀燕現在將高禩翔調任為懸缺8個月的工策會總幹事，「局長變總幹事」，如此做法很不尊重高禩翔，甚至還有羞辱的意味，難道盧市長真的這麼看不起高禩翔嗎？

另外，民進黨團副總召邱素貞表示，盧秀燕為展現改革企圖心，調整小內閣名單，令外界引頸企盼；不過，從公布結果來看，只是進行人事「大風吹」，市府多位被外界點名應異動者不動如山，令人質疑是否為貫徹盧市長意志「換湯不換藥」。邱素貞說，如果換了新人，卻不改變執政風格，恐怕只是虛晃一招，掩人耳目，新團隊的施政恐難有期待。

  • 台中市政府經發局長高禩翔剛辦完台中購物節就被調任工策會總幹事，民進黨市議員為他抱屈。（記者張菁雅攝）

    台中市政府經發局長高禩翔剛辦完台中購物節就被調任工策會總幹事，民進黨市議員為他抱屈。（記者張菁雅攝）

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