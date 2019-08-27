顏清標挺韓踩郭 郭幕僚：反映國民黨台中基本盤鬆動了

2019-08-27 12:07

〔記者陳柔蓁／台北報導〕大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前暗批鴻海創辦人郭台銘「初選輸了不甘願，還蠢蠢欲動」，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（27）日表示，顏清標與王金平的好交情眾所周知，若顏必須這樣表態，表示國民黨台中基本盤鬆動了，要做一些事來鞏固。

蔡沁瑜透露，郭台銘聽到顏清標的發言相當感慨，僅表示，「就讓他說吧，我們也沒有必要真的要對號入座。」；顏清標與王金平交好，而郭台銘目前與王金平、柯文哲醞釀合作，顏清標卻要做這樣的表態，蔡沁瑜認為，這反映國民黨現在壓力很大，表示國民黨台中基本盤鬆動了，要做一些事來鞏固。

蔡沁瑜說，郭台銘與顏清標的相識，是因兩人曾在周大觀基金會中，獲頒好人好事代表，兩人比肩而坐就此開啟緣分，2011年顏清標參選立委時，郭台銘獻出首次輔選處女秀、替他站台，這份舊情郭台銘一直感念在心，兩人一直有交情，後來顏清標之子顏寬恒參選立委，想在財報、科技、產業多了解，就拜託郭先生，在郭處當兩週的助理，後來因故離開，郭允諾若需要站台還會幫忙。

現在甚至有「郭台銘若出來選，會成為國民黨罪人」這樣的聲音出現，蔡沁瑜認為，若因此聲音，真正願意為中華民國做事的人出不來，是很可惜的事。

蔡沁瑜表示，現在一些產業財經大老都相當支持郭台銘，尤其是郭願意為台灣好、為台灣做事這方面。但郭沒有非選不可這樣的執著，尤其郭台銘明日起將赴中東進行三天考察，就知道郭台銘心態豁達坦然。

蔡沁瑜說，郭台銘不出來，但民調不斷走高，這些意見郭都聽到了，在9月17日之前郭先生都會慎重思考。至於週刊今報導郭台銘參選的關鍵是郭媽媽，蔡表示，郭考慮的是全台灣人的利益。

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