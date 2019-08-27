醉漢持刀闖特戰營區 欲搶衛哨槍械遭制伏

2019-08-27 10:04

〔記者涂鉅旻、許倬勛／綜合報導〕一名李姓男子昨日飲酒後，持刀尾隨收假人員車輛後方，欲闖入位於桃園龍潭的陸軍航特部特戰指揮部武漢營區，甚至進一步奪取衛哨官兵槍械。對此，陸軍航特部今日證實李姓男子上述行徑，並指陳姓哨長及值星官協力制伏李男，隨後通報警方帶回處理；全案現由龍潭分局中興派出所偵辦中。

對於衛哨官兵表現，航特部予以肯定表示，此次門口衛哨兵善盡職責，緊急應變處置得宜，有效防範營區安全危安事件，將予以公開表揚議獎；另將援引為例，持恆加強營區門禁管制與衛哨執勤應變能力訓練，確保營區整體安全。

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