違約會肚子痛？ 麻豆文旦70萬斤中國訂單陸續出貨

2019-08-26 21:22

〔記者楊金城／台南報導〕今年3月立委補選時發生「麻豆文旦之亂」，當時貿易商簽約下訂買70萬台斤麻豆文旦要銷往中國，目前已陸續出貨中。

台南市長黃偉哲說，肯定國民黨台南市議員謝龍介「守信用」，幫麻豆文旦、柚農找到更多市場、買主，藍綠一起行銷幫助柚農，但文旦產銷是專業問題，不希望沾染政治氣息，既然要以政治角度來看，就要守信去買文旦。

今年3月8日，國民黨台南市黨部主委、當時立委補選候選人謝龍介為拉抬選情爭取麻豆人支持，居中牽線群鵬國際貿易與麻豆第三果樹產銷班班長王明杞簽訂麻豆文旦買賣契約書，並到麻豆代天府向五府千歲參拜請神明見證，「未依約行事者要肚子痛」。

王明杞說，銷中國的麻豆文旦由麻豆第三班15位柚農供貨，第一批麻豆文旦在8月16日裝櫃出貨，價格1台斤26（未裝箱）元、28元（有裝箱），8月22日也裝櫃出貨，賣價1台斤52元，接下來8月29日和9月5日也要再出貨。

當時簽定契約價格是10台斤裝9~10粒，向柚農收購價是盤口價加2成，第一批出貨價1台斤26~28元符合；11~12粒裝的契約價1台斤42元，13~14粒裝的1台斤46元，15~16粒裝的1台斤52元；契約總收購量是70萬台斤。

供貨的柚農謝華新說，文旦銷中國，減輕銷售壓力，契約價合理；另位供貨的柚農王清池說，既然銷往中國，柚農也要顧好品質，才不會自己打壞麻豆文旦招牌。

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