劉宥彤︰郭台銘續推6歲前國家養 要擴大影響力

2019-08-26 18:31

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘對於是否參選總統遲未鬆口，但透過幕僚表示要繼續推動初選提出的政策，並且以成立永齡青年平台，擴大社會影響力。

郭陣營團隊最近頻頻加入新血，郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤說，現在沒有競選團隊，是基金會成員補充，主要負責基金會日常業務。劉宥彤表示，「大家對我們進行中的事有興趣，因此加強媒體連繫，另外，在初選過程中發現，年輕人是國家的未來，因此成立永齡青年平台，而平台從年輕人參與公共事務、創新創業、慈善和環境永續三格面向著手，基金會針對這三個領域成立青年智庫，主要是想長期推動年輕人參與台灣未來發展，跟選舉沒有直接關係。」

至於台北市長柯文哲幕僚、「國際政經戰情室」成員李縉穎也加入永齡基金會，被解釋為向柯借將？劉宥彤指出，郭台銘在初選過程中，發現對公共事務的參與，可以調整成對政府政策的建言，對民眾會更有幫助。因此在以慈善捐款的方式之外，也進行公共領域的事務，就延攬跟政治有涉獵的年輕人。

媒體詢問郭陣營是否在編纂《政策白皮書》？劉宥彤說，在初選時提出6歲前國家養、百億身障基金、農業六流六快等政策，引起社會廣泛回響，接下來要聽從各界對細節的建議、完整政策，用任何形式，推動台灣未來發展。

傳聞鴻海創辦人郭台銘要脫黨參選，需要28萬份公民連署書，將在週五啟動連署？劉宥彤表示，截至目前郭台銘都沒說要選，一切都言之過早。

對於國民黨推出的總統候選人韓國瑜民調再探底，劉宥彤說，兩個黨的總統候選人民調變化，兩個陣營各自會去理解民眾的期待，因此民調結果與郭本人，沒有太大的關係。

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