郭柯王若結盟參選是否讓顏家為難？ 顏寬恒這樣說…

2019-08-26 13:25

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜聲勢下滑，「換瑜」聲頻起，初選落敗的前鴻海董事長郭台銘和前立法院長王金平、台北市長柯文哲結盟參選更是動作頻頻，中台灣與郭、王、韓交好的顏家動向令人關注，立委顏寬恒今天受訪表示，韓是初選勝出的提名人，也是唯一支持的對象，但對於媒體詢問，若郭柯王結盟成真，出現第3組人選，是否會感到為難？顏寬恒卻表示，目前國民黨只有1位候選人，未來是否有第3組候選人，是未來的事情，現在無法做判斷。

原本預定25日到台中參訪宮廟的韓國瑜，因颱風取消原訂行程，昨天並由妻子李佳芬代打，出席在台中豐原舉辦的「台中縣山海屯聯誼會秋節聯誼」，鎮瀾宮董事長顏清標、副議長顏莉敏、立委顏寬恒、江啟臣、沈智慧、前議長張清堂等藍營地方人士都出席。

顏寬恒今天受訪表示，韓市長因風災鎮守高雄，臨時取消台中行程，期待儘快安排下一場台中行程，並說國民黨總統已經「定於一尊」，韓市長是國民黨的總統候選人，絕對不會有第二人選，也是唯一支持的對象。

對於郭台銘之前也曾挺顏家，若真出來參選顏家不挺是否會感到不好意思？顏寬恒表示，郭董和父親顏清標有深厚的交情，初選期間對於郭董、韓市長、王院長和周錫瑋等人都一視同仁熱情歡迎，但韓國瑜是透過國民黨初選民主程序產生的候選人，因此也是唯一的支持人選。

不過媒體進一步詢問，若未來郭柯王結盟成真，出現第3組人選，是否會有為難的情況發生？顏寬恒表示，目前國民黨只有一位候選人，是否有第3組候選人，是未來的事情，現在無法做判斷。

對於很多人把顏家定位是地方派系，顏寬恒則說，其實最大的派系在民進黨，包括支持蔡英文的是「英派」，強調派系的說法，是民進黨刻意要抹黑的手法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法