批郭台銘找塔羅大師是壞習慣 柯P被爆5年前也抽過牌

2019-08-26 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體爆料，郭台銘6月時曾找塔羅牌大師蘇仁宗算命，強化參選意志，擬以無黨籍身分投入2020年總統大選，台北市長柯文哲對此表示「不問蒼生問鬼神是壞習慣」，但被翻出柯文哲也曾於5年前也與蘇仁宗交流、抽牌過。

據報導，郭台銘在6月時曾找塔羅牌大師蘇仁宗算命，強化其用無黨籍身分投入2020年總統大選的可能性，今（26日）柯文哲受訪時指出，不問蒼生問鬼神是壞習慣，2千年前孔子的教誨，還是很實際；柯文哲強調，敬鬼神而遠之，是做為一個政治人物很重要的原則，不要故意嘲笑他、輕慢他，但是不問蒼生問鬼神也不對，該怎麼做就怎麼做。

不過卻被翻出柯文哲在5年前也曾與蘇仁宗交流、抽牌過，據《新頭殼》一篇2014年8月14日的報導，柯文哲在一場與產業界的演講中自爆，塔羅牌大師蘇仁宗碰過兩次面，連續2次都抽到「黑桃A」，讓他全身都起雞皮疙瘩。

當時柯文哲透露，有次與蘇仁宗同桌吃飯，蘇要柯抽一張牌，如果抽到「黑桃壹」就會當台北市長，柯認為一副牌連大小鬼、空白張共55張，抽到「黑桃A」只有1/55，沒想到一抽竟真的是「黑桃A」。

隔週再度與蘇仁宗碰面，又再拿一副新牌抽，沒想到再次抽到「黑桃A」，令他全身起雞皮疙瘩；據傳柯文哲之後將蘇奉為國師，還曾提日後的政見牛肉，都要先給蘇仁宗嚐一嚐。

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