美台攜手啟動人才循環大聯盟 下月將推首屆就博會

2019-08-26 12:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天與立委余宛如、台北美國商會、學術交流基金會及All Hands Taiwan等單位共同舉辦「人才循環大聯盟計畫白皮書」啟動儀式。該計畫將致力於在數位時代重現台灣產業的成功故事，促進台美等理念相近經濟體之間的人才流通，提升台灣國際能見度，是美國挺台經濟發展的新大型計畫。

AIT於4月「女性經濟賦權高峰會」首次提出「人才循環大聯盟計畫」（Talent Circulation Alliance, TCA），由AIT與工業局等單位合作創立，將由學術交流基金會（Fulbright Taiwan）執行。

AIT副處長谷立言、經濟組長安恬、美國商會執行長傅維廉、民進黨立委余宛如、All Hands Taiwan代表莊墨、學術交流基金會執行長那原道、學術交流基金會ETA計畫長張純怡等人今天共同舉辦啟動TCA白皮書儀式。

TCA白皮書目的是為了找出台灣和其他理念相近經濟體之間，人才流通的行政、監管與法律障礙，並提出務實的解決方案。該白皮書將在2020年6月與美國商會年度白皮書一同發表、正式出版，並成為美國商會年度白皮書的一環。

TCA透過公私部門合作，盼推動台灣和理念相近夥伴經濟體間的人才流通，培養一群有能力、國際化、精通數位科技的專業人才；計畫4大目標包括「在數位時代重現台灣產業的成功故事」、「預防人才流失」、「培養國際化且精通數位科技的專業人才」與「拓展台灣國際能見度」。

AIT副處長谷立言表示，我們都注意到中國對台灣傳統科技產業的威脅，包含採取如中國扭曲市場的補貼及31項對台措施等方式，因此TCA計畫將協助台灣培養國際化的專業人才。

谷立言指出，台灣產業的興盛，很大部分是由曾於美國就業或就學的優秀人士所打造，這些人才返台後，在台灣成立新公司、或任職於頂尖企業，因此這個計畫有一部分是要重現台美的成功故事。另外也預防人才流失，促進台美等理念相近經濟體的人才流通。

谷立言並說，台灣的正式外交空間雖然有限，但若能與私部門、學術界和國際非政府組織拓展國際專業交流，將使台灣提升國際能見度，並擴大對全球問題解決的貢獻。

TCA接下來也將舉辦系列公開活動，提高台灣對國際專業交流機會與全球市場新興趨勢的認識，包括9月下旬邀請到鄧白氏首席數據科學家安東尼斯克里芬諾

的「人工智慧革命：產業數位轉型」活動，9月的微軟人工智慧研發中心訓練學院開幕，以及在9月28日將舉行TCA首屆年度就業博覽會，11月初則將舉辦TCA高峰會。

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