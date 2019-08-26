避免公共設施成「蚊子館」 監委認為應強化這三點

2019-08-26 11:14

〔記者謝君臨／台北報導〕為避免公共設施淪為「蚊子館」，監察委員包宗和等人展開調查，發現國內閒置公共設施充斥，不乏解除列管後再度閒置，或背離原始規劃使用目的之案例，致遭社會大眾批評，嚴重傷害政府形象；對此，監委點出三問題，包括長期以來盤點整合、源頭管理及評估退場機制不足，要求行政院督導所屬確實檢討改進。

監委包宗和、李月德、江明蒼指出，為解決閒置公共設施問題，行政院於2005年8月指示工程會組成專案小組，並於翌年2月核定「行政院活化閒置公共設施推動方案」，屆期後於2013年5月底核定「行政院活化閒置公共設施續處作法」，逐案檢討所有閒置公共設施（含地方政府自籌經費案件）。

經統計，自2005年到2019年第1季止，工程會累計列管閒置公共設施共428件，已達活化標準者363件，繼續推動活化列管者65件；監委呼籲，應持續監督強化辦理。

監委表示，工程會分析閒置原因以「環境變遷」因素最多，「其他」類別次之，但對「政策因素」及「競選承諾」所造成的影響卻隱而不顯；為避免完成的公共設施低度利用或閒置，導致事後淪為「蚊子館」，今年元月起施行的「公共建設計畫審議、預警及退場機制」從源頭管理防杜，應落實執行辦理。

此外，監委認為，閒置公共設施活化轉型再利用，固為善後解決方式之一，但對現況仍有需求、卻背離原始規劃使用目的之巨額投資個案，則形同虛擲浪費，應通盤檢討活化策略的妥適性，推動設施活化仍應以改善原使用功能為優先考量，並避免再度閒置。

監委另指出，專案小組現行列管案件數並未納入閒置校舍、營區及宿舍等，加上機關隱匿未報，對照學者「海市蜃樓」叢書臚列的各項閒置設施案例，態樣涵蓋各層面，顯然全國閒置設施列管案件存在龐大黑數，行政院應積極盤點整合，審慎評估檢討建立計畫性退場機制的可行性，授權機關處理。

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