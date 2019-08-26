藍委：蔡總統想「造神」 變成「割稻尾之神」

2019-08-26 11:18

〔記者林良昇／台北報導〕蔡總統日前至台中舉行「辣台派開講」，提及台灣駐紐約辦事處是自己擔任行政院副院長時購入，遭前總統陳水扁打臉，國民黨立委今指出，蔡總統擔任副閣揆時，外館已購買，批評蔡總統不甘做「辣台妹」，還希望要造神，卻變成「割稻尾之神」。

立法院國民黨團今早召開記者會，黨團總召曾銘宗說，蔡總統上週在台中的公開場合宣稱我國駐紐約辦事處大樓，是她在行政院副院長任內要求購置的，但2005年10月5日駐紐約大樓正式揭幕啟用時，當時蔡英文還是不分區立委，她就任副閣揆是在隔年的2006年1月25日，蔡總統是記憶錯誤還是故意膨風？建議蔡總統要說清楚。

國民黨立委林奕華抨擊，蔡總統不甘只做「辣台妹」，還希望要造神，用紐約外館購置案當做政績造神，卻變成「割稻尾之神」。依據時間表對照，蔡總統在2004年5月19日卸任陸委會主委，外交部決定購買外館的時間點是2004年7月，蔡總統那時是平民，沒有任何公職在身，到2005年2月才擔任民進黨不分區立委，2005年3月，購買外館專案已經結束。

林奕華表示，蔡總統擔任不分區立委，那一年在立院質詢19次，沒有一次的主題跟外館購置案有關，所有時間點都跟外交部購買外館時間點完全都連接不上，想要造神發現被打臉了，只能用更多謊言圓謊。

國民黨立委童惠珍認為，蔡總統把所有外交人員打拚的功績當成自己的功績，不但說謊還把功勞往自己臉上貼，這樣的總統還要讓她連任下去嗎？讓蔡總統下架吧！

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