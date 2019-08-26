無情真實預測 一對一韓國瑜大輸小英83萬票

2019-08-26 10:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據《無情真實預測》網站的推估，2020總統大選在一對一情況下，蔡英文可拿下672萬票，領先韓國瑜的589萬票，雙方差距已拉大到83萬票；在三腳督情況下，蔡英文也逆轉領先。

《無情真實預測》是利用大量數據去分析的專業網站，除了針對國內外大選的預測，體壇盛事也會進行推估，主要是綜合各家民調機構的數據，加上政治事件影響、選民結構、歷史投票結果、議題聲量、討論度去加成，推估勝率。

《無情真實預測》於8月12日，預測2020總統大選，蔡英文可拿下638萬票、韓國瑜得票623萬票，雙方差距15萬票；8月19日預測韓國瑜617萬票、蔡英文647萬票，差距擴大到30萬票；根據最新的預測，蔡英文得票數衝高到672萬票，領先韓國瑜的589萬票，雙方差距又拉大到83萬票。

在三腳督情況下，若是郭台銘加入戰局，8月12日的預測是韓461萬票、 蔡449萬票、 郭428萬票，韓國瑜還呈現領先；但目前最新預測，韓449萬票、 蔡470萬票、 郭418萬票，蔡英文已經領先。

在三腳督情況下，若是柯文哲加入戰局，8月12日預測韓508萬票、蔡452萬票、 柯379萬票，由韓國瑜領先；但目前最新預測，韓464萬票、 蔡481萬票、 柯354萬票，蔡英文也逆轉領先。

對此，韓國瑜競選團隊表示民調起起伏伏，予以尊重。

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