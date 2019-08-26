韓國瑜嗆告黑函 陳瓊華：有空告人、怎不去看受苦的人

2019-08-26 08:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜不滿學歷、打工歷程遭扭曲，揚言透過法律程序來捍衛正義與尊嚴；前高市行政暨國際處長陳瓊華認為，開口閉口世上苦人多，有空發臉書（好吧！應該是小編發的）、有空告人，為什麼不去看受苦的人？為什麼不去看停班停課地方？為什麼不去看看第一線復原狀況和公務同仁的辛勞？

陳瓊華透過臉書指出，自己（韓國瑜）說是上任第一個颱風來襲，不就是要趁幸運的沒有大災，學習、改進市府團隊的防颱標準動作和思慮範圍？

她表示，高雄前一任市長每天行程動輒2位數，自己曾經不懂為什麼要跑那麼多行程，當她跟著一起淋過雨、走過水路後才懂。

她進一步解析，其一，是跑給領導者自己「感同身受」的。沒有去看人們財產家當怎麼泡在水裡、沒淋到雨、沒穿雨鞋走在泥濘，怎麼知道人在苦什麼？怎麼知道決策、救災要多迅速才是夠迅速？一個首長的一念之間可以減輕多少人間水深火熱？沒到現地，怎麼知道冷氣房裡的決策只是成了會議紀錄？還是受難的人真的受用？

二是跑給市府團隊看的。市府團隊層層疊疊，第一線搶災、救災往往是最基層的同仁，領導人在神隱、在冷氣房，他們為什麼要拚命挺領導人「沒要沒緊」？他們為什麼要幫你「視民如親」？

陳瓊華說，高雄沒有任何災害？領導者的輕忽、不認真學習，就是人民最大的災害。

韓國瑜昨晚透過臉書指出，日前在演講時，提到自己夜晚課餘時間打工，有心人士未經查證，空口白話先捏造他是夜間部學生，再指控他夜晚打工是「說謊被抓包」，這樣自編自導的「黑函」行為，實在令我啼笑皆非、亦忍無可忍。

韓國瑜強調，愛與包容是出於心、發於誠，既然有些人天生無法領會什麼是愛與包容，那他也不會再浪費我的真心與善意，只能透過法律程序來捍衛正義與尊嚴。

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