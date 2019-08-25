台南冒出3個新政黨 黃偉哲：面臨分票危機

2019-08-25 21:00

〔記者蔡文居／台南報導〕2020大選，蔡英文台南競選總部今天召開立委第二選區地方組織會議，擔任總部主委的台南市長黃偉哲表示，2020總統大選台灣將遭遇中國有史以來最強烈的施壓，加上最近新成立的3個政黨都在台南成立黨部，支持者與民進黨重壘，面對此危機，如沒有處理好，彼此分票反而會讓國民黨在立委選情漁翁得利。

黃偉哲表示，雖然台南一直是台灣的民主聖地，但實際上台南這次的選情正處在內外交迫的危急邊緣，更需要地方幹部率先整合團隊，取得組織戰的優勢，搶得2020大選勝利的先機。

他表示，這次大選，面對中國勢力的各種滲透，以及除了國民黨在選舉上的步步進逼外，加上「喜樂島聯盟」、「一邊一國行動黨」以及前台南縣長蘇煥智的「台灣維新黨」都在台南成立黨部，其支持者與民進黨的支持者重壘。面對分票危機，更要鞏固組織優勢。

擔任蔡英文台南競選總部主委的黃偉哲，今天偕同立委郭國文、市議員林志展、陳秋宏、李偉智與蔡蘇秋金、林志聰、陳碧玉等團隊、各級地方幹部召開地方組織會議，他希望大家鞏固組織優勢，力拚總統連任，立委全壘打。

會中，郭國文感謝大家去年大選一起打拚力抗「韓流」，最後他才能打敗謝龍介贏得勝選。他說，今年大選他更是遭遇到財力雄厚、地方資源優渥的對手，雖然面對的挑戰比去年更大，他會善盡立委的職責，為地方及人民爭取更多建設與福利，以贏得更多選民的支持。

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