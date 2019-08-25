黑函零容忍 韓國瑜秀「東吳英文系」畢業證書將提告

2019-08-25 18:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜晚間在臉書發文，並秀出東吳大學英文系的大學畢業證書，對於指控他是夜間部學生提出反擊，強調「黑韓可包容，黑函零容忍」，並表示透過法律程序，來捍衛正義與尊嚴。

韓國瑜日前受邀至台北市美國商會演講，表示「白天是Student，晚上是American Club Security Guard」。卻遭不少臉書粉絲專頁發文說，韓國瑜明明大學是唸夜間部，怎麼晚上還會打工？難道「說謊又被抓包？」

對此，韓國瑜沉默數日後，今天傍晚在臉書發文說，每天紅黑黃韓國瑜，到底對國家、對社會有什麼幫助？又有什麼意義？

韓國瑜指出，從去年到今天，台灣社會似乎有一群冥頑不靈、習慣陰狠惡毒的人，就是無法對不同陣營的人，抱以一丁點的愛與包容，他們的口裡和筆下，只有無邊的攻擊和污衊。

他說，這些日子我的人格和家庭，都遭到無情、惡質的醜化和鞭撻，現在連大學學歷這種白紙黑字的簡單事實，都要造謠抹黑，令人匪夷所思！

韓國瑜表示，日前他在演講時，提到自己夜晚課餘時間打工，有心人士未經查證，空口白話先捏造他是夜間部學生，再指控他夜晚打工是「說謊被抓包」，這樣自編自導的「黑函」行為，令他啼笑皆非、亦忍無可忍。

韓國瑜也撂下狠話說，他的愛與包容，是出於心、發於誠，既然有些人天生無法領會什麼是愛與包容，那他也不會再浪費真心與善意，只能透過法律程序來捍衛正義與尊嚴。

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