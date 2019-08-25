讓郭台銘獨立參選總統 挺韓學者：「沒有意義的事情！」

2019-08-25 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選在即，近期各家民調都顯示國民黨總統參選人韓國瑜落後民進黨總統參選人蔡英文，「換韓」聲浪四起，此外還有人希望前鴻海董事長郭台銘能夠出來擔此大任。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉直言讓郭台銘當總統只是美麗的空話！

向來堅定挺韓的胡幼偉對於最近的「換韓」風聲頗不以為然，且不少人希望先前輸掉國民黨初選的郭台銘能夠以獨立參選人的身分出線。對此，胡幼偉從昨深夜開始，先是在臉書列三點分析為何「『只有郭台銘當總統，台灣才有希望』是美麗的誤會」。

胡幼偉表示，郭粉支持郭台銘不外乎有三點原因：「郭很懂財經，他當總統，才可以拚經濟、救台灣」、「郭霸氣十足，他做總統，才能有效率地帶領國家快速進步」、「郭海外大陸關係好，有助推展國家對外關係」。

胡幼偉一一反駁，先是指出我國採雙首長制，總統只管外交、國防及兩岸事務，「拚經濟，不是總統份內該做的事情，而是行政院要負責的工作。」假使總統什麼事都想插手管，容易引起和行政院長間的磨擦；且郭如果真以獨立參選人的身分當選總統，背後沒有主要政黨立委在立院支持，所有提出來的政策都很難在立法院過關，更遑論拚經濟...。

再者，「國家最高行政首長是行政院長，不是總統。這是憲法的規定。」以郭的霸氣，如果找來有一套自己理念的幹才來當閣揆，恐怕府院之間不久就會鬧翻；如果找一個唯郭命是從的人呢？那麼這個人每次只要到立院備詢，肯定會被立委揪著這個點猛酸，「請問，這個行政院長還做得下去嗎？」胡幼偉再強調，「不能掌控立法院多數黨立委，總統再有霸氣，也無用武之地！」

最後，對於郭能有效推展對外關係的想法，胡幼偉表示「郭台銘一旦當上總統，既不能再去美、日，也不能再去大陸！他的海外政治領袖朋友，因為顧忌中共反應，甚至要刻意避免跟他聯絡。」。

胡幼偉指出，「在中華民國現行政府體制和政治文化中，一個脫離政黨的獨立總統候選人，即使能當選總統，因為不能透過黨政協調機制掌控立法院多數黨立委，這個總統和他下面的行政院，根本就沒有辦法順利施政！」胡更挑明了講：「不是主要政黨提名的總統候選人，他（郭）的參選，是一件完全沒有意義的事情！」

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