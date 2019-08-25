讚韓國瑜「最棒英文老師」？ 王淺秋回應了

2019-08-25 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日出席美國商會，演講過程以中英文夾雜的「晶晶體」，引起不少討論，但先前有媒體報導，韓國瑜在世新大學教英文時，有「王同學」大讚「這輩子沒遇過比他還好的老師」，不少網友猜測這名「王同學」是高市新聞局長王淺秋，對此，王淺秋回應，網友的猜測完全錯誤。

《中天新聞》曾報導，東吳大學英文系畢業的韓國瑜，1990年時曾在「世界新聞專科學校編輯採訪科」擔任兼任教師教授「公民和英文」；而有名曾上過韓國瑜英文課的「王姓女學生」就向媒體表示，這輩子沒有遇過英文教得比韓國瑜更好的老師，還說「上他（韓國瑜）的課就不會飄走，你就會聚精會神很專注的聽他講什麼，這就是一種魔力」。

對此不少網友開始討論，質疑也曾就讀「世界新聞專科學校編輯採訪科」的王淺秋就是受訪的王姓學生，並推算時間，1990年王淺秋是17、18歲，確實有機會被韓國瑜教到，並懷疑受訪的王姓學生可能就是王淺秋。

根據《三立新聞網》的報導，王淺秋今（25）日受訪時駁斥網友推論，反擊網友的猜測完全是錯誤的，接著補充，她確實曾被韓國瑜教過公民，但沒有上過韓國瑜的英文課，怒斥「根本是網路霸凌，完全不經查證憑空想像，再把錯誤資訊不斷傳播，是非常惡意且低劣的手法」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法