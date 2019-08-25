有望沒收韓國瑜市長職務！罷韓募款600萬提早達標

2019-08-25 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕公民社團「Wecare高雄」與「公民割草行動」聯合發起「罷免韓國瑜」活動，為因應罷韓所需的經費，「Wecare高雄」從7月19日晚間8點發起43天的募款計畫，活動在今（25）日提早結束，成功募得600萬元，可支應到12月25日向選舉委員會提出罷免提議書。

「Wecare高雄」透過「嘖嘖」集資平台募款 ，並在專案內容中提到，募得的600萬元罷韓款項將有25%用於回饋品製作、物流與平台費用，30%會支出在罷免第一階段提議書回收整理行政作業，以及其他雜項，有45%經費將用於籌備舉辦罷韓大遊行。

「Wecare高雄」指出，2018年11月24日韓國瑜以89萬票當選高雄市長，政府補助每票30元，因此有2677萬的選舉補助款已放到韓國瑜的口袋裡，不過，罷免遊行卻沒有政府補助，因此需要大眾支持，讓高雄人收回當初給予韓國瑜的權力，「將這個使高雄沉淪、失信於民、無能無心、紅色代言人，甘於作為中國介入台灣選舉的魁儡人物，徹底下架！」

募資活動自7月19日晚間8點發起，排定至8月31日晚間11點59分結束，活動時間共有43天3小時又59分鐘，在今25日提前6天結束，成功募得600萬元，共有4018位民眾捐款，「Wecare高雄」補充，600萬元只是最低目標，希望能繼續多募300萬元，使罷韓活動更順利。

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