林姿妙擬提高重陽敬老金 百歲人瑞從8千調至2萬

2019-08-25 18:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙近期責成縣府社會處，研擬調高今年的重陽敬老禮金，據傳，百歲人瑞將從8000元調高至2萬元；另，90歲以上縣民、80歲以上原住民，往年發給600元禮券，今年加碼改發2000元現金，都是原來3倍價碼，全縣3700多人可收到「大紅包」，預估整體縣庫得多支出近700萬元。

99重陽節即將到來，縣政府每年都會發重陽敬老禮金，去年縣府發給百歲以上人瑞現金8000元、禮券600元；90歲以上縣民、80歲以上原民都是600元禮券；經費支出約240萬元，在前1年度就會編列預算送議會審查。

據傳，今年重陽節，縣府要「大方送」，一口氣將百歲人瑞敬老禮金，從8000元調高至2萬元，這個數字在全國應該是「名列前茅」；至於90歲以上縣民、80歲以上原民則調高至2000元，為了要讓長輩有感全改以現金發放。

縣府去年僅編列200多萬元敬老禮金預算，根據縣府社會處統計，縣內百歲人瑞約有80幾人，90歲到99歲老人有3000多人，80歲以上原住民有200多人，總共有3700多人可收到敬老金，如要提高敬老金，縣庫需多支出近700萬元。

但縣府未辦理追加預算，要籌措經費來源，社會處勢必要勻支其他預算支應，恐對其他府內預算造成經費排擠；民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌指出，縣府要給人民好處，他個人是支持，但去年沒編預算，縣府必須要說明錢從那裡來，是否會影響到其他重要建設？如果會影響到宜蘭縣的建設發展，他絕不同意。

國民黨議員黃定和認為，社會變遷，基本薪資不斷調高，物價也一直再波動，調整敬老金勢在必行，但他建議縣府仍要視府內財源狀況來調整，需量力而為。

另，以往發的是聯合勸募基金會愛心禮券，參與聯勸店家會依消費金額捐出一定比例（廠商自訂）回饋金，作為縣內社會福利機構與團體籌募經費之用，消費者使用禮券可以邊消費邊作愛心，使用範圍廣泛且無使用期限，非常便利；而今全改以現金發放，這筆回饋金相對被剝奪。

宜蘭縣政府指出，縣長林姿妙上任後，一直希望能做好老人福利，把老人家照顧好，才會有提高重陽敬老金的想法，但仍沒有定案，實際提高多少金額，用什麼樣的方式補助，還在視府內財源，全盤考量。

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