替柯P造勢？台北市號召千人登七星山 顏擇雅怒轟：神經病

2019-08-25 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府將在9月7日週六當天，舉辦「台北大縱走，千人齊步行」活動，限定1000位民眾網路報名，從陽明山冷水坑出發，途經七星山東峰及主峰，終點在小油坑。作家顏擇雅對此砲轟，「神經病，登七星山幹嘛一千人鬧哄哄？」

台北市政府在官網公告，開放1000位民眾網路報名登山健行活動，將在9月7日上午7點30分、8點整、8點30分，分3梯次從冷水坑出發，群眾大概需歷經3小時走過指定的活動路線，途經七星山東峰及主峰，最後抵達終點小油坑，民眾可使用手機QR code獲得帽子、浴巾等紀念品。

台北市政府表示，活動不接受現場報名與電話申請，因此建議民眾若無擠進限定的1000位名額內，「絕對不發給紀念品，強烈建議不要前來」，以避免活動當日通行負荷較重，恐出現人潮壅塞導致意外風險增高，此活動旨在愛護自然、肩負無痕山林的地球公民責任，共同創造更優良的親山體驗。

顏擇雅在臉書砲轟，看到這場活動「馬上反應是神經病」，她質疑「登七星山幹嘛一千人鬧哄哄？」但仔細看活動內容後，「才意識到可能是柯P造勢活動，不用錢還有贈品」。

顏擇雅嘆「可憐的七星山」，她呼籲喜歡陽明山的朋友在9月7日別上山，免得出現「動彈不得」的慘況。

顏擇雅臉書全文

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