遭中國人強掛五星旗 智利台商餐廳已恢復營業

2019-08-25 16:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕智利一間台商餐飲店23日遭數十個華僑、中國人聚眾鬧場、強掛五星旗、甚至在門口放尿，被迫停業；該鬧劇是因老闆挺香港「反送中」，引來「愛國中國人」在微信上揪團鬧場。外交部今天表示，該店已恢復正常營業，若僑胞要報警，駐處會給予協助。

全球關注香港「反送中」抗爭，聲援香港活動遍地開花，不過「愛國中國人」也四處砸場，在澳洲發生台灣人和香港人在遊行中被勒脖；在加拿大則發生中國留學生組織法拉利車隊，飆罵遊行港人「窮逼」；在美國、德國等多個城市，也多有以海外中國留學生為主體的親中人士，在聲援香港活動地點同場叫囂。

這類衝突也延燒到了南美洲。智利一間台商餐飲店「Pollo Chang」，於23日遭數十個華僑、中國人聚眾鬧場、強掛五星旗、甚至在門口放尿，被迫停業。緣由是因中國網民在微博「起底」該台灣老闆，以臉書言論等佐證是「台獨兼港獨分子」，並大讚「愛國華人華僑正在對他們進行愛國主義教育」、「給力！威武！」

相關影音在推特和美國社群論壇Reddit上擴散，引起外國網友關注。

外交部發言人歐江安昨對此表示，強烈譴責滋事中國人的暴力行為，並對中國僑民粗暴及非理性的舉止予以唾棄，相信全世界皆感錯愕。外交部及駐處並將積極協助張姓台商向智利警方報案，並提供相關法律諮詢等協助。

外交部今天進一步回應指出，該餐飲店目前已恢復正常營業，駐處尊重僑胞的決定，若要報警、駐處會給予協助。駐處也會持續關心、提供協助。

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